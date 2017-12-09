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2018年西爪哇省地方首长选举

苏德嘉退役少将获大印尼行动党提名为省长候选人

【雅京12月8日综合讯】周四（7日）晚上，大印尼行动党（Gerindra）中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo燬ubianto)在其西爪哇省茂物县罕巴朗- 森杜耳（Hambalang – Sentul）私邸正式宣布苏德嘉退役少将Mayjen (Purn) Sudrajat为2018年西爪哇省地方首长选举省长候选人。

原国军总部发言人德嘉退役少将，曾担任印尼驻中国大使。大印尼行动党西爪哇省地方理事会主席穆里亚迪（ Mulyadi）表示，从5为被视为具有潜力代表大印尼行动党参选2018年西爪哇省地方首长选举省长候选人，包括有德嘉退役少将，Agung Suryamal Sutisno，Burhanudin Abdullah，Enjoy Riski和Mulyadi。

最后德嘉退役少将能脱颖而出获得提名为大印尼行动党2018年西爪哇省长候选人，是经过党内非常客观和非常民主方式选拔而得到大多数党内领导层，特别是帕拉波沃主席的大力支持的西爪哇省长候选人。

穆里亚迪说，2018年西爪哇省地方首长选举，大印尼行动党意识到必须争取以其他理念和执政纲领相似的政党建立联盟，包括与公正福利党 （PKS）和国民使命党（PAN）的合作，以确保共同推举的候选人更有胜选的把握。

穆里亚迪说，随着Gerindra这个决定，民主党（Demokrat）干部，西爪哇省现任副省长德迪（Deddy燤izwar）起初希望获得大印尼行动党的支持，可说已化为乌有。

穆里亚迪接着说：“原则上，大印尼行动党将采用类似上届雅京特区省长选举的方式，与PKS和 PAN组成联盟共同推举一组人选，但是排除与民主党的联盟N。”

随着大印尼行动党的决定，目前大政党仅剩下斗争民主党（PDIP）尚没有公布2018年西爪哇省地方首长选举省长人选。PDIP还处于观望的阶段，因此犹豫不决，迟疑不决定西爪哇省长候选人。