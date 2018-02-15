Thursday, February 15th, 2018 | Posted by

2018年西爪哇省地方首长选举
利德宛民调暂时领先其他候选人

【万隆Luputan6新闻网214日讯】2018年地方首长选举，今日(215)全国各组候选人竞选活动正式启动。

爪哇岛三个省份首长选举无疑成为政治观察家的关注，因为爪哇岛三个省份的选举被视为是2019年总统选举的热身赛。

针对西爪哇省的正副省长选举，印尼晴雨表民调机构进行一项民调。该民调主任穆哈默德（Muhammad Qodari）周二（213日）公布了该机构所进行的一项民调数据。

西爪哇省地方普委会（KUPD）通过4对西爪哇省长副省长候选人，即万隆市长利德宛（Ridwan Kamil- Uu Ruzhanul Ulum搭档（简称(Rindu）、西爪哇省现任副省长德迪米斯瓦尔（Deddy Mizwar）、普沃加大县长德迪穆利亚迪搭档（简称Duo DM）、Sudrajat Ahmad Syaikhu、斗争民主党国会第一委员会副主席哈山努尔丁（Tubagus Hasanudin和原西爪哇省地方警察长安东．查利延退役警察少将。

根据该民调机构与今年一月份所做的民调，利德宛Rindu搭档目前以44.8%支持度暂时领先其他候选人。接着是德迪Duo DM搭档以27.9%支持度排名第二位置。

其他两组候选人尚支持度还远低于以上两组候选人。

多数政治观察家因此预测，2018年西爪哇地方首长选举将形成Rindu搭档与Duo DM搭档两组候选人决一雌雄的局面。

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