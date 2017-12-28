Thursday, December 28th, 2017 | Posted by

2018年西爪哇地方首长选举 Dedi Mulyadi-Deddy Mizwar将在普委会注册搭档候选人

Dedi Mulyadi 与Deddy Mizwar

Dedi Mulyadi 与Deddy Mizwar

 

【万隆罗盘新闻网讯】从业党（Golkar）西爪哇省地方领导委员会（DPD）主席Dedi Mulyadi称，“Sajajar”同等水平联盟仍对各政党都是开放的。众所周知，该联盟是由从业党与民主党（Demokrat）所成立，面对2018年西爪哇省地方首长选举。

该两个政党也已同意推举Dedi Mulyadi Deddy Mizwar作为搭档候选人。甚至，他们已计划于201819日在西爪哇普委会（KPU）注册搭档候选人。

周四（28/12），Dedi在新闻稿说：“我们仍开放，并与各政党建立沟通。凌晨祈祷后，我也与西爪哇省民族复兴党（PKB）建立沟通。”

虽然已拥有足够席位注册西爪哇普委会注册，Dedi坦承仍继续合并。众所周知，从业党在西爪哇地方议会（DPRD）拥有17个席位，而民主党有12个席位。“我们仍然开放，我们都是朋友。当然，我们要为西爪哇省做最好的事情。”

Sajajar联盟也尚未决定西爪哇省省长与副省长候选人的名称配置。据Dedi称，因为建立联盟的重点不是分享权力的问题，而是关于建设西爪哇省的理解。

他说：“我们的重点不是分享权力的问题，而是西爪哇省发展的愿景。在联盟中，我们必须创造平等来创造智慧。擠edi预计，西爪哇地方首长选举产生的联盟基础也会影响到县/城市的地方选举。作为党的主席，该党继续建立认识，以社会各阶层都能感到发展。他说：“我们会看到，我们希望有一个理解。” 

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