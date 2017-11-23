Thursday, November 23rd, 2017 | Posted by

2018年西爪哇地方首长选举
民主党宣布支持Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu

西爪哇省副省长德迪（Deddy燤izwar，左）和阿赫玛德（Ahmad　Syaikhu）搭档为 2018年西爪哇地方首长选举正副省长候选人。

西爪哇省副省长德迪（Deddy燤izwar，左）和阿赫玛德（Ahmad　Syaikhu）搭档为 2018年西爪哇地方首长选举正副省长候选人。

 

【万隆点滴新闻网1122日讯】民主党（PD）已经决定将支持西爪哇省现任副省长德迪（Deddyizwar）和阿赫玛德（Ahmad　Syaikhu/Demiz-Syaikhu搭档为 2018年西爪哇地方首长选举正副省长候选人。

2018年西爪哇地方首长选举将支持西爪哇副省长Demiz-Syaikhu。这是由于民主党总主席苏西洛班邦尤多约诺（SBY）周二（1121日）在茂物Cikeas举行的会议上作出决定。

苏西洛声称有关西爪哇省长选举包括民主党联盟的发展，公正福利党（PKS）和国民使命党（PAN）也将支持Demiz-Syaikhu为正副省长候选人。

周二（1121日）民主党评委听取了我们的解释后，苏西洛决定支持来自民主党的德迪和公正福利党的阿赫玛德为2018年西爪哇地方首长选举正副省长候选人。西爪哇民主党中央理事会总主席 Irfan Suryanagara周三（1122日）通过手机如是说道。

Irfan介绍，决定支持西爪哇省正副省长Demiz-Syaikhu将在近期公布。但是，他还不能确认Demiz-Syaikhu搭档省长候选人宣言的落实情况。

Irfan还表示，他将与PKSPAN举行会议，共同讨论Demiz-Syaikhu搭档省长候选人的宣言。同时成为搭档省长候选人的成功团队。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198860

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