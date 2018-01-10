Wednesday, January 10th, 2018 | Posted by

2018年西爪哇地方首长选举
民主党和从业党将支持Deddy Dedi 为正副省长候选人

民主党总主席苏西洛班邦尤多约诺（中）宣布支持西爪哇省长候选人德迪米斯瓦尔（左）和副省长德迪穆利亚迪（右）。

民主党总主席苏西洛班邦尤多约诺（中）宣布支持西爪哇省长候选人德迪米斯瓦尔（左）和副省长德迪穆利亚迪（右）。

 

【万隆罗盘报109日讯】周二（19日）民主党（PD）和从业党（Golkar）在万隆市Sasana Budaya Ganesha宣布支持德迪米斯瓦尔（Deddy Mizwar）和德迪穆利亚迪（Dedi Mulyadi）为2018年西爪哇地方首长选举候选人。

从业党总主席艾尔朗卡 哈尔丹托（Airlangga Hartarto）和民主党总主席苏西洛 班邦尤多约诺（Susilo Bambang Yudhoyono）以及数千名民主党和从业党干部也出席见证。

在进入Sasana Budaya Ganesha之前，DM2受到了热烈的欢迎。通过Betawi传统文化习俗和诗歌对决以及jawara武术的表演足以吸引双方干部注意的开放娱乐。

出席宣布支持的有民主党总主席苏西洛班邦尤多约诺和夫人Ani Yudhoyono以及其儿子Edhie Baskoro Yudhoyono

据报道，这两名西爪哇省长和副省长候选人 德迪米斯瓦尔和 德迪穆利亚迪将于周二（19日）在西爪哇普委会注册地方首长选举。

副省长候选人德迪穆利亚迪表示，他将展示审美多样性的政治。德迪继续说，他也要展示一些美感，使人们会充分意识到艺术的多样性而反映了西爪哇的27个城市和地区。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=203000

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