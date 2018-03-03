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2018年西爪哇地方行政首长选举

PSI 宣布支持利德宛卡米尔

【雅加达TRIBUN新闻网3月2日讯】印尼团结互助党中央理事会（DPP PSI）正式宣布支持现任万隆市长 利德宛卡米尔（Ridwan Kamil）为西爪哇省2018年地方行政首长选举候选人。

万隆市长利德宛卡米尔于1月9日正式注册西爪哇省州长候选人。利德宛与打横（Tasikmalaya）县长 Ruhzanul Ulum搭档竞选2018年西爪哇正副省长选举。根据几家民调机构所进行的民调，这组简称RINDU的2018年西爪哇地方行政首长选举候选人，暂时领先其他候选人。

“这两位都是西爪哇最好的社会名流，印度尼西亚需要富有想法和创造力的地区领导人。管理该地区不是单靠思考而必须要有想象力。”DPP PSI 总主席格蕾丝娜塔莉（ Grace Natalie）周五（3月2日）在雅京中区DPP PSI 总部如是说道。

格蕾丝认为利德宛卡米尔是一个有能力管理印度尼西亚的人物，因为他对天然资源和人力资源有着息息相关的一面。格蕾丝继续说，利德宛的管理技能毋庸置疑。PSI将在“Rindu Pemimpin Kreatif（创意领导梦）”的标题下演讲活动中宣布对利德宛卡米尔的支持。