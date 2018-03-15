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2018年西爪哇地方行政首长选举

罗盘报民调显示：Deddy-Dedi 领先其他候选人

【雅加达罗盘报新闻网3月14日讯】罗盘报民调显示，2018年西爪哇地方行政首长选举正副省长候选人Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi胜选率为 42.8％。随后是Rindu或称Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul，他们的胜选率为39.9％。 Sudrajat – Ahmad Syaikhu省长副省长候选人的胜选率为7.8％，而Hasanuddin – Anton Charliyan（Hasanah）则获得了3.1％。6.4％的受访者没有回答或保密。

同时，如果通过政党支持者的正副省长候选人，在这次调查中，Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi获得了从业党和民主党的52.9％支持;斗争民主党（PDI-P）的41.6％支持，大印尼行动党（Gerindra）、公正福利党（PKS）和国民使命党（PAN）的35.5％支持; 国民民主党（Nasdem）、建设团结党（PPP）、民族复兴党（PKB）和人民良心党（Hanura）28.8％。

随后Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul 正副省长候选人获得了从业党和民主党（PD）的34.2％支持;斗争民主党的43.2％支持；大印尼行动党、公正福利党和国民使命党的36.4％支持和国民民主党、建设团结党、民族复兴党和人民良心党的62.7％。

接下去是Sudrajat – Ahmad Syaikhu 正副省长候选人和Hasanuddin – Anton Charliyan正副省长候选人，他们获得从业党和民主党的3.2％支持;斗争民主党的 8.0％支持;大印尼行动党、公正福利党和国民使命党的​ 0.8％支持;国民民主党、建设团结党、民族复兴党和人民良心党的 1.7％支持。