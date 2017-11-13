Monday, November 13th, 2017 | Posted by

2018年巴厘地方首长选举 PDI-P正式推举
I Wayan Koster-Cok Ace为正副省长候选人

周六（11月11日），斗争民主党（PDIP）中央理事会总主席美佳娃蒂苏加诺普特里(Megawati )正式宣布I Wayan Koster和Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati （昵称Cok Ace）为2018年巴厘地方首长选举正副省长候选人。

周六（11月11日），斗争民主党（PDIP）中央理事会总主席美佳娃蒂苏加诺普特里(Megawati )正式宣布I Wayan Koster和Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati （昵称Cok Ace）为2018年巴厘地方首长选举正副省长候选人。

 

【印尼CNN新闻网1112日】斗争民主党（PDIP2018年巴厘地方首长选举正副省长候选人终于尘埃落定。周六（1111日），斗争民主党（PDIP）中央理事会总主席美佳娃蒂苏加诺普特里(Megawati Soekarnoputri)正式宣布I Wayan KosterTjokorda Oka Artha Ardana Sukawati （昵称Cok Ace）为2018年巴厘地方首长选举正副省长候选人。

斗争民主党在巴厘省地方议会拥有足够的席位推举2018年巴厘地方首长选举正副省长候选人，不需要与其他政党联盟推举一组正副省长候选人。然而，即使美佳娃蒂心有成竹地说，必须夺回曾经是斗争民主党地盘的巴厘岛。但是想要赢回巴厘正副省长高位，斗争民主党必须与其他政党携手合作才能九拿十稳夺标。

五年前的巴厘地方首长选举，由PDIP推举的Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan(简称PAS)组合，败给由民主党（PD）带领8个政党联盟的Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta(简称Pasti-Kerta)组合。从此PDIP丧失向来就是PDI-P大本营的巴厘岛。因此，美佳娃蒂周六（11日）的记者招待会上失言必须吸取五年前失败的教训，绝对不能在重蹈覆辙。

记忆犹新，2013年的巴厘地方首长选举中，PDI-P推举的PAS组合仅以996个选票（49.98%）相差无几，败给8政党联军的Pasti-Kerta组合。其实双方势均力敌，但是现实政治是很残酷的，希望PDIP不要再让煮熟的鸭子又飞了。

 

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