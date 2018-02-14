Wednesday, February 14th, 2018 | Posted by

2018年地方首长选举
西加地方普委会通过三组正副省长候选人

2018年西加省地方首长选举各组候选人抽到的投票编号。图为（左起）第1号正副省长候选Milton Crosby-Boyman Harun ；第2组候选人 Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot 和第3号候选人 Sutarmidji-Ria Norsan。

2018年西加省地方首长选举各组候选人抽到的投票编号。图为（左起）第1号正副省长候选Milton Crosby-Boyman Harun ；第2组候选人 Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot 和第3号候选人 Sutarmidji-Ria Norsan。

 

【西加省坤甸213日综合讯报道】 西加地方普委会（KPUD）周二（213日）正式通过三组正副省长候选人，角逐2018年正副省长宝座。

临近2018年地方首长选举，除了巴布亚省和西爪哇省，西加省被视为最可能出现各组候选人支持者之间的暴力行为事件的选区。

西加省人口主要是以原住民大雅族，马来亚族和华人为主。还有来自爪哇岛和苏拉威西的移民人口。西加省是一个多元化民族团结和多元化宗教和谐的社会。

参加2018年地方首长的三组候选人，即由GerindraPAN推举的第1号正副省长候选人Milton Crosby-Boyman Harun搭档；获得PDIPDemokrat支持的第2号正副省长候选人Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot搭档以及GolkarPKB推举的Sutarmidji-Ria Norsan搭档。

卡罗琳（Karolin Margret Natasa）是蓝腊县县长，亦是上任西加省省长科内利斯(Cornelis)的女儿。副省长候选人Suryadman Gidot是孟加眏（Bengkayang）现任县长。Sutarmidji是现任坤甸市市长，其搭档Ria Norsan是喃吧哇县（Mempawah）现任县长，而Milton Crosby是前任新当（Sintang）县长。

选举最后结果，到底花落谁家，我们不妨拭目以待。

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