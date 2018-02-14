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2018年地方首长选举

西加地方普委会通过三组正副省长候选人

【西加省坤甸2月13日综合讯报道】 西加地方普委会（KPUD）周二（2月13日）正式通过三组正副省长候选人，角逐2018年正副省长宝座。

临近2018年地方首长选举，除了巴布亚省和西爪哇省，西加省被视为最可能出现各组候选人支持者之间的暴力行为事件的选区。

西加省人口主要是以原住民大雅族，马来亚族和华人为主。还有来自爪哇岛和苏拉威西的移民人口。西加省是一个多元化民族团结和多元化宗教和谐的社会。

参加2018年地方首长的三组候选人，即由Gerindra和 PAN推举的第1号正副省长候选人Milton Crosby-Boyman Harun搭档；获得PDIP和Demokrat支持的第2号正副省长候选人Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot搭档以及Golkar和PKB推举的Sutarmidji-Ria Norsan搭档。

卡罗琳（Karolin Margret Natasa）是蓝腊县县长，亦是上任西加省省长科内利斯(Cornelis)的女儿。副省长候选人Suryadman Gidot是孟加眏（Bengkayang）现任县长。Sutarmidji是现任坤甸市市长，其搭档Ria Norsan是喃吧哇县（Mempawah）现任县长，而Milton Crosby是前任新当（Sintang）县长。

选举最后结果，到底花落谁家，我们不妨拭目以待。