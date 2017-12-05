Tuesday, December 5th, 2017 | Posted by

2018年地方首长选举
国会冀新上任国军总司令确保选举顺利进行

空军参谋长 哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）

空军参谋长 哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）

【雅加达安达拉新闻网124日讯】国会（DPR）第一委员会副主席美迪雅（Meutya Hafidz）说，他希望新上任的国军总司令哈迪查延多 （Hadi Tjahjanto）能够确保2018年同步地方首长选举顺利进行。

其中一个地方首长选举活动的时间很短。”美迪雅周一（124日）在雅京国会大厦如是说道。

美迪雅说，国军（TNI）准备协助地方首长选举的职责，作为国军的指挥官哈迪查延多的优先任务是要有适宜合格测试。

国会第一委员会成员艾芬迪.辛伯伦（Effendi Simbolon）评估，在国会第一委员会对国军总司令候选人的可行性测试将顺利进行，因为在国会党团被拒绝的可能性较小。

艾芬迪说，哈迪在国家政治上必须保持正直，维持国军作为一个专业的机构，这就意味着要遵从国家的政治。

印尼人民和警察机构有良好的关系，我们支持印度尼西亚军队的现代化，增加战斗力和改善士兵的福利，包括为他们的家人提供完善的设施。”艾芬迪说。

艾芬迪提醒说，佐科威和卡拉副政府的中期发展计划，国军武器系统的预算是生产总值（PDB）的1.5％。

根据艾芬迪说，新的国军总司令必须能够推动预算达到满足印度尼西亚军队作为国防主要工具和维护主权的最低要求。

 

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