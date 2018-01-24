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2018年地方首长选举和2019年总统选举之际

佐科威总统冀国军和警察保持中立态度

【雅加达安塔拉新闻网1月23日讯】佐科威总统希望在2018年地方首长选举和2019年总统/副总统选举之际国军和警察（TNI-Polri）保持中立态度。

“总统希望保持已经改善的印尼国家警察部队的稳固性和中立态度。”国军总司令哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将周二（1月23日）在雅京东区Cilangkap国军总部大厦参加军警领导人会议时如是说道。

据哈迪介绍，总统也希望国军和警察在2018年地方首长选举和2019年总统选举期间保持中立态度。

“总统希望一切都能安全顺利地完成地方首长选举和总统选举，而且没有任何重大问题会影响目前的发展进程。” 哈迪说。

警察总长狄托 卡纳维安（Tito Karnavian）也陪同总统出席了这次会议。狄托说，总统还下令印度尼西亚国家警察和国军在175个地区绘制潜在的冲突。狄托继续说：“为了解决冲突的可能性，我们必须采取有说服力的措施”。

在180名高级军官和179名高级警官参加领导人会议上，狄托表示，应该加强部队的福利和专业精神作为预测全球迅速变化的一部分。