Wednesday, November 29th, 2017 | Posted by

2018年地方首长选举可能出现群体暴力局面
巴布亚、马露姑和西加省为最脆弱选区

地方首长选举插图

地方首长选举插图

 

【雅加达Detik网】距离2018年地方首长选的脚步越来越近，昨日普选监督委员会 （Bawaslu）宣布2018年地方首长选举进行中，最有可能出现群体暴力的地区有三个地区， 即巴布亚、马露姑和西加里曼丹省。普选监督委员会成员Mochammad Afifuddin在雅京中区 Gran Sahid Jaya酒店如是说。

Mochammad Afifuddin阐述，根据Bawaslu设定的指标，出现群体暴力局面的地区类别最高指标为3.00、 中等达2.00和最低出现群体暴力为1.99

以上三个地区都拥有最高出现群体暴力局面的选区，巴布亚达3.41、马露姑达3.25和西加省3.04，远远超过安全指标。擬ochammad Afifuddin这样表示。

普选监督委员会认为全区的安全或选举是否能顺利进行，取决于三个因素，选举主办单位办，候选人和支持者群众。

此外，普选监督委员会也宣布中等出现群体暴力局面的选区有14个。14个省区属于中等出现群体暴力的选区分别为苏北达2.86、东南苏2.81、东加2.76、北马露姑2.71、东努沙登加拉2.70、东爪哇2.68、南苏门答腊2.55、西努沙登加拉2.54、南苏2.53、西爪哇 2.52、廖内2.46、巴厘岛2.19和中爪哇2.15Mochammad Afifuddin这样表示。

Mochammad Afifuddin表示，我们对此事作出评价报告，有六个县区最可能出现群体 暴力局面的选区，自从巴布亚迪米卡（Mimika）、帕尼埃（Paniai）县到中南帝汶县。

不过大部分是在巴布亚县区经常发生暴力冲突，即巴布亚迪米卡、帕尼埃、JayawijayaPuncakKonawe和中南帝汶县。擬ochammad Afifuddin说道。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=199394

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