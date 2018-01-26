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2018年地方首长选举

两名高级警官担任西爪哇和苏北省暂摄省长

【kumparan新闻网1月25日讯】 2018年同步地方首长选举之际，两名高级警官即雅京首都警察长穆罕默德伊利雅宛警察少将（M營riawan）和Martuani Sormin警察少将将担任西爪哇省和苏北省暂摄省长。

“在通报中，副警察总长说，有两名高级警官委任两个省份的暂摄省长，即西爪哇省和苏北省。” 我国警察总部信息与公关部主任马尔迪努斯.西敦布尔（Martinus Sitompul）警察上校周四（1月25日）在雅京南区雅京警察学院（PTIK）如是说道。

“我收到关于西爪哇省的信息，行政部门由穆罕默德伊利雅宛警察少将担任西爪哇省暂摄长以及警察职业与监督（Kadiv Propam）主任Martuani Sormin 警察少将担任苏北省暂摄省长。” 马尔迪努斯如是表示。

马尔迪努斯解释说，国家警察副总长沙夫鲁丁（Syafruddin）中将在2018年警察领导会议（Rapim）提交了这个决定。

马尔迪努斯补充说，西爪哇和苏北随着2018年地方首长选举，另外内政部还指定了地方首长选举空缺填补候选人。但是警方已经赐予两名高级官员信任。

据马尔迪努斯说，Carlo Brix Tewu警察少将曾是西苏暂摄省长。虽然当时他曾在政治与法律统筹部担任副主席。

内政部长扎赫约 库莫罗（Tjahjo Kumolo）在一些地方首长选举中准备了梯队担任暂摄省长。目的是因为打算还在任的省长能够在该地区继续连任2018年地方首长。

扎赫约承认，暂摄省长不仅会来自内政部，而且他还会向政法安统筹部、国防部（Kemenhan）和警察要求一些第一梯队。不一定需要来自内政部。”扎赫约在内政部办事处如是说道。