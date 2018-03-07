Wednesday, March 7th, 2018 | Posted by

2018年地方行政首长选举
肃贪会确定多名候选人将被列为犯罪嫌疑人

肃贪会主席阿古斯拉哈尔佐（中）与金融交易报告与分析中心(PPATK)主任Kiagus Ahmad Badaruddin (右)和副主任Dian Ediana Rae（左）周二（3月6日）举行会晤，同意加强合作预防和根除洗钱活动(TPPU)和共同监测2018年地方行政首长选举中的政治金钱流动，会议结束后合影留念。

肃贪会主席阿古斯拉哈尔佐（中）与金融交易报告与分析中心(PPATK)主任Kiagus Ahmad Badaruddin (右)和副主任Dian Ediana Rae（左）周二（3月6日）举行会晤，同意加强合作预防和根除洗钱活动(TPPU)和共同监测2018年地方行政首长选举中的政治金钱流动，会议结束后合影留念。

 

【雅加达Beritasatu新闻网36日讯】我国肃贪会主席阿古斯拉哈尔佐（Agus Rahardjo）确定将有多名2018年地方行政首长选举候选人将被列为犯罪嫌疑人。

贪会主席阿古斯周二（36日）与我国金融交易报告与分析中心(PPATK)主任Kiagus Ahmad Badaruddin 和副主任Dian Ediana Rae在雅加达肃贪会总部进行协调会后说，“目前肃贪会已经锁定几名2018年地方行政首长选举候选人涉嫌犯罪行为，可以肯定以上这些人被列为犯罪嫌疑人的可能性极大。”

阿古斯很自信地表示，肃贪会绝对掌握有确凿有强有力的证据才敢将案件提高到调查阶段并将涉嫌案件的人列为犯罪嫌疑人。 其中是通过从PPATK收收集到的信息。阿古斯还表示，肃贪会已收到了来自PPATK368份可疑交易报告。经过肃贪会内部分析，其中34个是可疑的金钱交易涉及到2018年地方行政首长选举候选人。阿古斯确定将根据PPATK的信息，进一步更深入的调查。

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