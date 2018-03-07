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2018年地方行政首长选举和2019年总统选举

维兰多拜访普委会讨论协调工作确保选举顺利安全举行

【雅京政法安部3月06日讯】周二（3月6日）政治法律安全统筹部长维兰多（Wiranto）拜访雅京普委会（KPU）办公室。这次拜访是为讨论协调工作确保2018年地方行政首长选举和2019年总统选举以及立法选举顺利安全进行。

“今天，我来到普委会办公室与普委会主席阿里夫（Arief燘udiman）和普委会专员进行讨论协调工作。 因为我们共同认识到在2018年地方行政首长选举以及2019年总统副总统选举以及立法选举都起着重要的角色。”政法安统筹部长维兰多如是说道。

政法安统筹部长已经做好准备进行协调工作，但是普委会和地方普委会（KPUD）以及政府作为选举组织者都需要同步进行。政法安统筹部长也意识到，因为存在不足仍然需要进行协调。

“这很正常。 但是我们希望在实施选举之前我们能够完成解决不完善之处。“维兰多如是说道。

政法安统筹部长表示，他将在地方行政首长选举之前进行全面协调立法和总统选举会议。 会议将邀请普委会和相关部长。

“我们想要快速共同解决问题。 我们下周同意，普委会和政府之间将举行一次完整的协调会议，以解决尚未解决的各种问题。 所以我来到这里，我们一致认为我们应该更密切协调合作确保选举能够顺利进行。“维兰多如是说道。