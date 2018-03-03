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2018年地方行政首长选举和2019年总统选举

国家警察高度警惕潜在冲突的可能性

【雅加达讯】警察公共关系情报部主任伊克巴尔（Muhammad Iqbal）准将指出，2018年地方行政首长选举和2019年正副总统选举时发生冲突的可能性极大。

民主盛会原本是展示人民权利的盛会，理应在很安定的气氛中进行理智的投票，选出人民心目中最理想的地方行政首长，乃至国家领导人，但是民主盛会却经常成为争权夺利的政治平台，各组候选人尔虞我诈，不择手段进行对政敌的抹黑，透过社交网站散播不属实的假新闻，利用宗教和种族敏感议题，挑拨离间国家各民族的团结，破坏社会和谐乃至动摇国家王正统一的基础。伊克巴尔准将在在雅京印度尼西亚电视记者协会（IJTI）国家研讨会上如是说。

“所以各组候选人的支持者之间必须进行理智的竞选活动，避免发生暴力冲突事件。但是国家折法机构，即警察以万事俱备应对可能发生的冲突事件。警方将保持高度警惕应对潜在冲突的可能性，但是警方也竭尽能力化解个组支持者或助选团之间的对立摩擦行为和冲突事件。”伊克巴尔准将这样表示。

伊克巴尔准将表示，其实警方对此事的应对需要民众和宗教人物的协助及支持，尤其应对五年一度的政治盛会的来临。另方面，社会民众领导人和宗教领袖必须扮演重要的角色协助督导选民，这样可以让选举投票不紧张，较冷静的气氛进行投票。

此外，警方计划成立群岛工作小组，工作小组的详细工作任务有社会管理、伙伴关系、媒体和执法。

据报道，为确保潜在冲突的可能性，每个地方警察将定成立一个应对突发事件工作小组，不过工作小组成员亦需要国军、宗教人物和民众的合作来解决。

“群岛工作小组的工作任务极其重要，但是警方的日常工作依然执行，尤其警察为民众提供服务。”伊克巴尔准将如此说道。

除成立群岛工作小组外，警方亦成立预防金钱政治工作小组，以上重要的工作小组已开始工作，每个地方警察局已确保民众的安全，因此，警方都必须高度警惕。

“我们已通过说服力的办法与群众组织和学校沟通，我们防范网络犯罪的行为，尤其散播不负责任的假新闻。”伊克巴尔准将说。

出席印尼电视记者协会国家研讨会信息与通讯部长鲁迪安达拉、普选监督委员会成员Mochammad Afifuddin、普委会专员Wahyu Setiawan和全国新闻委员会Mayong Suryo Laksono。