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2018年和2019年选举政治年

军警携手互助确保国内局势和平稳定

【三宝垄安达拉新闻网4月02日讯】国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）上将和国军总司令哈迪查延多（Hadi Tjahjanto）空军上将强调将确保有关2018年至2019年的内局势和平稳定和维持良好的经商氛围。

“商界人士不必担心，警察总长和国军总司令将维护国内政局稳定和安全。” 警察总长和国军总司令周一（4月2日）向三宝垄警察学院通报2500名军警人员后如是说道。

据警察总长与国军总司令介绍，地方行政首长选举是一个不用担心的普通民主进程。 他们强调说，选举成功的关键之一是军警团结一致并受到社区的支持。

以此同时，国军总司令哈迪阐明，军警将在2018年地方行政首长选举中严格保持中立的立场，秉公处理任何有破坏国家民族团结的不法行为和将强捍卫印尼共和国完整统一的神圣使命，因此社会大众不必要犹豫国军和警察部队捍卫印尼祖国的决心和使命。

“人们不必担心，民主盛会将安然无事并和平顺利进行。国军将随时随地准备支持警方履行维持社会秩序的任务，确保2018年地方象征首长选举和2019年总统选举顺利及和平地举行。”哈迪补充说。