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2018年中爪哇行政首长选举

两组候选人政见辩论会正式在三宝垄启动

【雅加达点滴新闻网4月20日讯】2018年中爪哇行政首长选举两组候选人，以“社会福利”为主题的政见辩论会昨晚（4月20日）在三宝垄Patra酒店和会议中心正式正式拉开帷幕。

第一组候选人是获得斗争民主党（PDI-P）、建设团结党（PPP）、国民民主党（Nasdem）和 民主党（Demokrat）支持的现任中爪哇省长甘加尔普拉诺沃（H. Ganjar Pranowo）与Taj Yasin搭档，对决由大印尼行动党（Gerindra）, 民族复兴党（PKB）、国民使命党（PAN）和公正福利党（PKS）支持的我国前任能源与矿物资源部（ESDM）部长苏迪尔曼赛义德 （Sudirman Said）与Ida Fauziyah搭档。

昨日的候选人政见辩论会吸引了不少参观者和双方的支持者前来助阵。

中爪哇被视为是PDI-P的大本营和占有利政治者之优势，应该会略占上风，然而大印尼行动党联盟也不是省油的灯，他们善于利用宗教民族族群议题操纵民粹主义力量赢得选举。