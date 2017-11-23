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2018年东爪哇地方首长选举

从业党正式支持Khofifah-Emil Dardak正副省长候选人

【雅加达Liputan6.新闻网22日讯】从业党中央理事会（DPP Golkar）已正式移交支持科菲法（Khofifah Indar Parawansa）和东爪哇德连加烈县（Kab Trenggalek）县长埃米尔埃米尔（Emil Dardak）为2018年东爪哇正副省长候选人的决定书。该支持决定书是由从业党 （Golkar）中央理事会秘书长兼暂摄总主席伊德鲁斯玛尔哈姆 (Idrus燤arham) 直接移交给两位东爪哇正副省长候选人。

“我们已正式移交支持科菲法和埃米尔为2018年东爪哇正副省长候选人的决定书。” 伊德鲁斯周二（11月22日）在DPP Golkar办公室如是说道。

从业党在签署支持科菲法之前与东爪哇的伊斯兰教学者会面。科菲法在伊斯兰教学者陪同下到从业党中央理事会接收支持决定书。伊德鲁斯说，出席接受支持决定书的伊斯兰学者有Muhadjir、Hisham和Hajah Nyai Mahfudoh。