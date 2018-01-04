Thursday, January 4th, 2018 | Posted by

2018年东加省地方首长选举
民主党总主席将召开紧急会议

民主党中央理事会 (Demokrat)总主席亦是我国第6任总统苏西洛（Susilo Bambang Yudhoyono SBY）

民主党中央理事会 (Demokrat)总主席苏西洛（Susilo Bambang Yudhoyono SBY）

【雅加达Tribunnews网】昨日（13日），民主党中央理事会 (Demokrat)总主席亦是我国第6任总统苏西洛（Susilo Bambang Yudhoyono SBY）在民主党中央理事会办事处主持紧急会议。

民主党秘书长Hinca IP Panjaitan回应有关召开的紧急会议企图，因为民主党在近期内接受政府不公平的法律。

我希望其他民主党成员能够出席紧急会议，不过此紧急会议由民主党中央理事会 苏西洛主持，因为我们屡次接受政府的法律都一点不公平，因此，我们对此问题成为公平和民主危机。”民主党秘书长Hinca IP Panjaitan这样表示。

此外，我们将召开紧急会议的另外主要理由，因为三马林达市长Syaharie Jaang被肃贪会传召接受侦查，并与统一民主青年联合会（PDIB）主席Hery Susanto和印尼联合民主党合作青年事业部主席Noor Asriansyah 被列为贪污犯罪嫌疑人有相关。

据报道，因为Syaharie Jaang551.21/083/HK-KS/II/2016发布的法令有大重相关，该法令的内容提到港口集装箱港区关税管理和停车结构的规定。

众所周知，民主党推举Syaharie JaangRizal Effendi2018年巴里巴板（Balikpapan）市长选举，但是Rizal Effendi也被传召，被疑涉嫌屠宰场贪污案，目前两位民主党成员正接受调查。

之前，三马林达民主党分区理事会主席Viktor Yuan呼吁拒绝警察对民主党任何政治意图。

 

 

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