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2017年雅京省长选举

选民达78％ 比2012年有所上升

【雅加达讯】我国2017年地方首长选举，于周三（2月15日）在全国101地区，包括7个省份，18个市以及76个县，基本上已经顺利和安全同步进行。然而，2017年雅京省长选举比2012年的雅京省长选举投票有显著的上升，大约有78% 的选民进行投票。

“2017年雅京地方首长选举选民投票的数据有78%，证明参加投票人数有显著的上升。超过了77％的国家目标。2012年前第一轮地方首长选举是65％，第二轮68％。”雅京普委会（KPU DKI）主席苏玛尔诺（Sumarno）周五（17/2）在雅京南区Bidakara 饭店对记者说。

目前，KPU仍在村、区、市/县以及省的投票站继续统计票数。以后，投票数据已达100％的时候，我们可以看出增加参与的幅度有多大。

“2017年雅京地方首长选举选民投票有所上升的因素如，对地方首长选举感兴趣或对有关候选人抱有很大的希望，也可能是因为普委会的宣传因素。”苏玛尔诺如是说。

雅京普委会将举行第二轮投票选举。苏玛尔诺承诺加强向大家宣传。

“普委会为增加选民将继续宣传。”苏玛尔诺说。