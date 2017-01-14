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2017年雅京特区首长选举仅在雅京进行投票

【罗盘报新闻网1月12日讯】雅京特区普委会（KPU DKI）专员贝蒂（Betty Epsiloon Idroos）表示2017年雅京省长，副省长的选举于2月15日只有在雅加达举办。居住在国外的雅京特区选民就不能参与将于2017年2月15日举行的投票。

“因为省长，副省长的选举是地方首长选举而不是全国性的选举，所以拥有雅京特区身份证的选民当日必须留在雅京参加选举投票。”贝蒂于周三（1月11日）在雅加达中区的雅京地方普委会办公室如此表示。

贝蒂说，留在外国住或工作而拥有雅京特区身份证的居民，他们的名字能列入在固定选民名单(DPT)里面，因为他们是具有投票权的居民，当普委会人员登记选民民名单的时候，他们的名字已经在户口记录上并登记成为雅京特区首长选举的选民。

贝蒂表示，如果选民不要失去他们在2017年雅京特区首长选举的投票权，投票日他们一定要留在雅加达参加投票。

根据雅京特区普委会，2017年雅京特区地方首长选举，合格固定选民名单共有7.108.589名。