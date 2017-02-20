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2017年雅京特区选举第二轮投票

弃权或不投票族群被视为决定胜负的关键因素

【安达拉通讯社雅加达2月20日】2017年雅京特区地方首长选举第1序号候选人，获得民主党（Demokrat）、建设团结党 （PPP）、国民使命党 （PAN）和民族复兴党 （PKB）联盟推举的 阿古斯·尤多约诺（Agus Harimurti Yudhoyono）与茜菲雅娜（Sylviana Murni）搭档，第一轮投票中就宣告出局，得票之低，让不少国内外政治观察家跌破眼镜。

然而，Agus-Sylvi 约百分之十七的选民几乎将成为第二轮投票两组候选人必争的票源。但是，政治往往变幻莫测，不规则的快速变化和政治本身就是一种可能性的艺术,使人无法捉摸和掌握政治局势，政治永远是没有绝对性的可能。难道Agus-Sylvi的选民会完全选择某一组候选人吗，那也不一定。

民间组织“人民选民教育网络（简称：JPPR）”召集人Masykurudin Hafidz表示“弃权或不投票族群，被视为将决定2017年雅京特区选举进入第二轮投票的两组候选人胜负的关键因素”。

根据2月15日2017年雅京特区地方首长选举的快速计票结果显示，Agus-Sylvi搭档的得票约17%，远远低于雅京具有投票权而弃权或不投票的居民。

“根据雅京普委会（KPU DKI）的数据指出，当天到投票站参加投票的选民达78％，而弃权或不投票的选民（Golput）高达23％，远远高于第1序号候选人Agus-Sylvi搭档的得票。” Hafidz周一（2月20日）在雅京这样表示。

从这个数据预测，JPPR预估当天没有到投票站行使投票的雅京特区选民，最少有150万选民。显然这是一个可观及两组候选人都不可小觑的票源，此乃兵家必争之地。

“因此，在第二轮竞选活动，两组候选人必须竭尽所能，强化候选人的执政纲领、愿景和执政宗旨，尽量说服并争取上述150万弃权或不来投票站投票的雅京特区选民的支持。” Hafidz如斯说。

种种迹象显示，雅京选民投票各候选人不仅仅根据推举候选人的政党，而是各组候选人的执政纲领和愿景。未来雅京特区地方首长选举，选民也将根据以上指标选择未来的雅京省长副省长。

“候选人的得票绝对不会与推举候选人政党或联合政党得票并非绝对成正比。”他总结说

2017年雅京特区地方首长选举，到底花落谁家，我们拭目以待。