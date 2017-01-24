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2017年雅京特区省长选举票

已开始检查与折叠

【雅加达Liputan6报新闻网1月24日讯】在南苏拉威西-望加锡市完成印刷的2017年雅京特区省长选举票，周一（1月23日）已运到雅加达。收到选举票之后雅京地方普委会（KPU DKI）已经分发到雅京特区各普委会办公室。

在雅加达中区的普委会收到选举票之后就马上开始行动。雅加达中区的普委会就把所有的选举票作仔细检查后再折叠。

“今天我们已开始检查与折叠该省长选举票，我们计划下周(1月31日)就能把选举票完成检查与折叠。”雅加达中区的普委会主席Arif Bawono周二（1月24日）在雅加达Bungur区如此表示。

Arif称，现在我们已经雇佣30名熟练工人执行工作，目的是希望能把选举票检查与折叠的工作准时完成。我们的目标让他们每天必须完成15万张选举票，所以在一个星期内能够完成所有的选举票。

在雅加达中区普委会选举票数量是747.152张票加上19.287张储备票。该选举票将分发到1.237个雅加达中区选举投票站（TPS）。

根据雅京地方普委会的时间表，2017年2月1日所有的选举票必须分发到各个选举投票站。