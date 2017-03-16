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2017年雅京特区省长选举

民主党宣布在雅京特区选举第二轮投票保持中立

【雅加达点滴新闻网3月16日讯】2017年雅京特区地方首长选举获得民主党（Demokrat）支持下的阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）出局后，民主党的政治立场都受到各界的关注，尤其是在2017雅京特区地方首长选举第二轮投票中，民主党将支持哪一组候选人。

民主党终于做出决定，宣布中立的态度，不选边站。民主党也呼吁支持阿古斯的选民良知选择雅京特区最好的领导人。

“民主党干部自由选择支持某些一组候选人。”民主党副总主席罗伊（Roy Suryo）周三（3月15日）在雅京中区雅加达剧院（Jakarta

Theater）举行感谢阿古斯 – 茜菲雅娜团队志愿者。

“民主党将以开放的态度，让每一个民主党干部和支持阿古斯支持者，在第二轮投票中自由选择。这表明了民主党尊重党干的民主权利。”罗伊如是说。

罗伊还驳回民主党保持中立态度是因为党内有分支的言论，此外，阿古斯对支持者决定自由选择，毕竟推举阿古斯-茜菲雅娜不仅是民主党，也有复兴民主党（PKB）、建设团结党（PPP）和国民使命党（PAN）。这意味着，阿古斯-茜菲雅娜选民不仅来自民主党，也有来自其他政党，因此民主党无法要求选民把票投给哪一组。

众所周知，阿古斯茜菲雅娜搭档候选人在第一轮投票中获得17％选票而无缘进入第二轮投票。昨日，阿古斯在一场记者发布会上表明保持中立的立场，支持他的选民可以自由凭自己的良心选择雅京特区最理想的候选人。