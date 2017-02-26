Sunday, February 26th, 2017 | Posted by

2017年雅京特区地方首长选举
雅京普委会计票结果出炉

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【雅加达罗盘报新闻网26日讯】周日（226日）2017年雅京特区地方首长选举雅京普委会（KPU-DKI），由雅京普委会主席苏玛尔诺（Sumarno）主持下，在雅京沙益德酒店（Grand Sahid Jaya）开始进行各地区投票站的计票工作。

截止周日下午，2017年雅京特区地方首长选举计票工作完成，三组候选人得票结果揭晓。

1序号候选人，阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）和茜菲雅娜（Sylviana Murni）获得937955票数。

2序号候选人，钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）获得2364577选票。

3序号候选人，阿尼斯巴斯威丹（Anies Baswedan）和善蒂雅戈乌诺（Sandiaga Uno）获得2197333选票。

苏玛尔诺补充说，计票结果若在三天内没有任何一组候选人向宪法法院（MK）投诉，意味着各候选人接受计票结果，那么雅京普委会计划将于33日至4日正式公布2017年雅京特区省长选举，各组候选人得票，而因为没有一组候选人得票超越百分之五十加一，因此，2017年雅京特区地方首长选举将进行第二轮投票。”苏玛尔诺如是说道。

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