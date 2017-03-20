Monday, March 20th, 2017 | Posted by

2017年雅京特区地方首长选举第二轮投票
Agus-Sylvi助选志愿者宣布支持Ahok-Djarot

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阿古斯–茜菲雅娜助选志愿者(Gerasi)宣布支持钟万学-查罗特

 

【雅加达安达拉新闻网3月17日讯】第一序号雅京特区地方首长候选人阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）和茜菲雅娜（Sylviana Murni）的助选志愿者正式宣布支持现任省长副省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）赢得蝉联雅京省长副省长选举。

“现在志愿者助选志愿者正式宣布支持钟万学-查罗特赢得雅京省长副省长选举。”阿古斯–茜菲雅娜助选志愿者(Gerasi)召集人艾纳（Ena）周五（3月17日）在雅京中区如是说道。

艾纳希望钟万学 – 查罗特能够为雅加达继续发展和建设，成为一个免水患和交通堵塞的首都城市。

查罗特邀请所有的助选志愿者继续努力支持钟万学–查罗特，推动选民为2017年雅京地方首长选举第二轮投票。

众周所周知，雅京特区地方首长选举第一序号阿古斯–茜菲雅娜第一轮选举出局后，第二序号雅京地方首长选举候选人钟万学和查罗特将与第三序号候选人阿尼斯巴斯威丹（Anies Baswedan）善蒂雅戈乌诺（Sandiaga Uno）在第二轮投票中互相角逐。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=178112

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