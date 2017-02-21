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2017年雅京地方首长选举第二轮投票

雅京普委会决定允许候选人可进行竞选活动

【雅加达罗盘报新闻网21日讯】雅京普委会（KPU DKI）委员Dahliah Umar说，周一（2月20）经过普委会（KPU）和雅京普委会讨论决定，2017年雅京地方首长选举候选人第二轮投票可以进行竞选活动。

“我们确定在第二轮作竞选活动概念，因为确定竞选活动和第二轮投票选举之间的距离还有相当长的时间。”Dahliah周二（21/2）在雅京中区雅京普委会办公室对罗盘报记者如是说道。

KPU DKI评估，第二轮投票选举雅京地方首长候选人仍然需要竞选活动。因为，如果竞选活动被禁止，届时进入第二轮投票的两组候选人支持者还是会集会进行竞选活动。

Dahliah 说，现在正等待第二轮投票竞选活动的确定性。如果第二轮有投票竞选活动KPU-DKI也将继续宣传。

雅京地方首长选举第二轮的竞选活动，将于雅京普委会3月2日正式公布计票结果而确定进入第二轮竞选的候选人之后第三天后才进行竞选活动。原则上，第二轮竞选活动将如同第一轮竞选活动一样。