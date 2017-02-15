Wednesday, February 15th, 2017 | Posted by

2017年地方首长选举整体上安全与顺利进行
雅京特区正副省长选举最受瞩目

【综合报道】我国2017年地方首长选举，已于周三（215日）全国性101个地方全区，包括7个省、18个市及76个县，整体上顺利和安全同步举行，虽然有几个选区出现小小摩擦事件，但是均能安然无恙解决，如亚齐选区，巴布亚全区因为选票不足，必须暂缓举行地方首长选举投票。然而，竞选最激烈，甚至在竞选期间，几度出现紧张局面的选区是雅京特区正副省长选举，由三组候选人竞逐，710万名雅京选民用选票决定未来的雅京特区领导人。

国家首都雅京选举乃是兵家必争之地，因为雅京是国家经济、社会文化和政治中心。雅京地方首长选举，毫无疑问将牵动我国2019议会普选和总统选举。因此，夺得雅京特区首长宝座，对任何政党将占据有利的政治战略地位。

不同于其他选区，雅京特区地方首长选举得票过半，即当选，若没有一组候选人能获得百分五十加一的得票，由第一轮选举中得票最高的两组候选人进行第二轮对决。

虽然第一轮投票的官方计票结果预计将于38日至10日由雅京普委会（KPU DKI）正式公布。但是根据多家民调机构，根据各投票站作的快速计票显示，由斗争民主党（PDIP）、人民良心党（Hanura）、国民民主党（NasDem）和从业党（Golkar）推举的钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）和由大印尼行动党（Gerindra）和公正福利党(PKS) 共同推举的阿尼斯.巴斯威丹(Anies Rasyid Baswedan ) 与 善帝雅戈乌诺（Sandiaga Uno）搭档，将进入第二轮选举投票，决一雌雄。

雅京特区选举第二轮投票将于2017419日进行，计票将于420日至51日完成。雅京普委会将给予两组进入第二轮选举的候选人，从46日至15日进行竞选活动和政见发表。46日至15日进入安静期。

除了雅京特区，万丹省长副省长也颇受各界瞩目的选区，万丹省与雅京特区连接，很多大型工业和高级住宅区也集中与万丹省一带，因此，与雅京特区形成了名副其实的异地同乡紧密连贯，大多雅京市民均选择居住在万丹省赛邦一带的综合商业住宅区。

根据快速计票显示，由从业党 （Golkar）、大印尼行动党（Gerindra）、民族复兴党 （PKB）、人民良心党 （Hanura）、民主党（PD）国民使命党（PAN）和公正福利党 （PKS）推举的Wahidin Halim – Andika Hazrumy 候选人与斗争民主党（PDIP）、国民民主党 （Nasdem）和建设团结党 （PPP）支持的万丹省现任省长Rano Karno – Embay Mulya Syarief ，两组候选人得票互相追赶中。各界预测Wahidin Halim – Andika Hazrumy 脱颖而出，赢得万丹省地方首长的机会较高，因为Andika Hazrumy 副省长候选人是原万丹省长拉都．阿杜．科希雅(Ratu Atut Chosiyah)的孩子，因此不易打破阿杜政治王朝的政治势力堡垒。

苏拉威西哥伦达洛（Gotontalo）地方首长选举，截止周三（215日）下午16.00对约83.87%选票的快速计票结果显示，三组省长副省长的得票：

1.Rusli Habibie-Idris Rahim : 50,53 % Golkar Demokrat推举）

2. Hana Hasanah Fadel Muhammad-Tonny Junus : 26,23 %PDIPPKBGerindraPPP推举）

3. Zainuddin Hasan-Adhan Dambea 23,24 % HanuraPKSPAN推举） 

因此，几乎可以笃定，Rusli Habibie-Idris Rahim将当选哥伦达洛省长副省长宝座。因为，有别于国家首都，其他选区只要获得最高票就赢得地方首长选举。

亚齐（Aceh）地方首长选举被视为最有可能发生暴取豪夺的地方首长选区，六组亚齐省长候选人当中，四位是亚齐独立运动组织（GAM）的重要干部，他们分别是Zaini Abdullah, Muzakir Manaf, Irwandi YusufZakaria Saman。自从Hasan Tiro Malik Mahmud 不再参政后，Zaini曾经是GAM的第二号人物。Muzakir Manaf担任过GAM的游击队总指挥官，而Zakaria Saman是当时该组织的“国防部长”.。因此，2017年亚齐地方首长选举似乎是GAM前领导人的争夺战。不同于我国其他地区，亚齐省长候选人均获得亚齐地方政党，如亚齐民族党（PNA）和亚齐党（PA）的支持。

虽然昨日在投票过程中出现各候选人支持者之间的小规模冲突，但是国家警察总长狄托·卡纳维安(Tito Karnavian)上将周三在雅京警察总部表示，基本上亚齐选举还算是顺利进行投票。

勿加西县（Kab Bekasi）选举也是备受瞩目的选区，如同万丹省，在经济互动和社会民众上，勿加西县与雅京特区已经建立互惠互动的紧密关系，雅京企业生产工厂几乎都设在勿加西一带，因此形成一种你中有我中有你的经济共同体。

根据印尼调查网（JSI）快速计票显示，现任勿加西县长Neneng Hasanah Yasin-Eka Suria Atmaja得票获得43.28%,遥遥领先其他候选人. Saduddin-Ahmad Dhani搭档排行第二，获得25.05% 选票。Obon Tabroni-Bambang Sumaryana搭档，获得15.87%选票。其他候选人Meiliana Kartika Kadir-Abdul Kholik仅获得9.12%选票。Farihin-KH. Mahfud搭档得票最低6.68%

周三（2月15日），佐科威总统到雅京中区第4投票站进行2017年雅京特区地方首长选举投票并呼吁勿让政治上的分歧破坏国家民族的团结。佐科威总统抵达投票站受到雅京首都警察长穆罕默德伊利雅宛警察少将（M Iriawan）和雅京军区司令泰迪Teddy Lhaksmana 陆军少将的迎接

周三（2月15日），佐科威总统到雅京中区第4投票站进行2017年雅京特区地方首长选举投票并呼吁勿让政治上的分歧破坏国家民族的团结。佐科威总统抵达投票站受到雅京首都警察长穆罕默德伊利雅宛警察少将（M Iriawan）和雅京军区司令泰迪Teddy Lhaksmana 陆军少将的迎接

第一序号省长副省长候选人阿古斯尤多约诺（Agus Harimurti Yudhoyono）与妻子到雅京南区Kabayoran Baru第六投票站投票。

第一序号省长副省长候选人阿古斯尤多约诺（Agus Harimurti Yudhoyono）与妻子到雅京南区Kabayoran Baru第六投票站投票。

钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）携带夫人和公子一起到雅京北区 Pantai Mutiara第54投票站投票。

钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）携带夫人和公子一起到雅京北区 Pantai Mutiara第54投票站投票。

查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）伉俪到雅京南区Kuningan第8投票站投票

查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）伉俪到雅京南区Kuningan第8投票站投票

第3序号雅京省长候选人阿尼斯（Anies Rasyid Baswedan）携带家人到雅京南区Cilandak 第28投票站进行投票

第3序号雅京省长候选人阿尼斯（Anies Rasyid Baswedan）携带家人到雅京南区Cilandak 第28投票站进行投票

第3序号副省长候选人善蒂雅戈乌诺（Sandiaga Uno）到雅京南区 Selong村第1投票站投票。

第3序号副省长候选人善蒂雅戈乌诺（Sandiaga Uno）到雅京南区 Selong村第1投票站投票。

 

 

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