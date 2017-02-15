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2017年地方首长选举整体上安全与顺利进行

雅京特区正副省长选举最受瞩目

【综合报道】我国2017年地方首长选举，已于周三（2月15日）全国性101个地方全区，包括7个省、18个市及76个县，整体上顺利和安全同步举行，虽然有几个选区出现小小摩擦事件，但是均能安然无恙解决，如亚齐选区，巴布亚全区因为选票不足，必须暂缓举行地方首长选举投票。然而，竞选最激烈，甚至在竞选期间，几度出现紧张局面的选区是雅京特区正副省长选举，由三组候选人竞逐，710万名雅京选民用选票决定未来的雅京特区领导人。

国家首都雅京选举乃是兵家必争之地，因为雅京是国家经济、社会文化和政治中心。雅京地方首长选举，毫无疑问将牵动我国2019议会普选和总统选举。因此，夺得雅京特区首长宝座，对任何政党将占据有利的政治战略地位。

不同于其他选区，雅京特区地方首长选举得票过半，即当选，若没有一组候选人能获得百分五十加一的得票，由第一轮选举中得票最高的两组候选人进行第二轮对决。

虽然第一轮投票的官方计票结果预计将于3月8日至10日由雅京普委会（KPU DKI）正式公布。但是根据多家民调机构，根据各投票站作的快速计票显示，由斗争民主党（PDIP）、人民良心党（Hanura）、国民民主党（NasDem）和从业党（Golkar）推举的钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）和由大印尼行动党（Gerindra）和公正福利党(PKS) 共同推举的阿尼斯.巴斯威丹(Anies Rasyid Baswedan ) 与 善帝雅戈乌诺（Sandiaga Uno）搭档，将进入第二轮选举投票，决一雌雄。

雅京特区选举第二轮投票将于2017年4月19日进行，计票将于4月20日至5月1日完成。雅京普委会将给予两组进入第二轮选举的候选人，从4月6日至15日进行竞选活动和政见发表。4月6日至15日进入安静期。

除了雅京特区，万丹省长副省长也颇受各界瞩目的选区，万丹省与雅京特区连接，很多大型工业和高级住宅区也集中与万丹省一带，因此，与雅京特区形成了名副其实的异地同乡紧密连贯，大多雅京市民均选择居住在万丹省赛邦一带的综合商业住宅区。

根据快速计票显示，由从业党 （Golkar）、大印尼行动党（Gerindra）、民族复兴党 （PKB）、人民良心党 （Hanura）、民主党（PD）国民使命党（PAN）和公正福利党 （PKS）推举的Wahidin Halim – Andika Hazrumy 候选人与斗争民主党（PDIP）、国民民主党 （Nasdem）和建设团结党 （PPP）支持的万丹省现任省长Rano Karno – Embay Mulya Syarief ，两组候选人得票互相追赶中。各界预测Wahidin Halim – Andika Hazrumy 脱颖而出，赢得万丹省地方首长的机会较高，因为Andika Hazrumy 副省长候选人是原万丹省长拉都．阿杜．科希雅(Ratu Atut Chosiyah)的孩子，因此不易打破阿杜政治王朝的政治势力堡垒。

苏拉威西哥伦达洛（Gotontalo）地方首长选举，截止周三（2月15日）下午16.00对约83.87%选票的快速计票结果显示，三组省长副省长的得票：

1.Rusli Habibie-Idris Rahim : 50,53 % （Golkar 和Demokrat推举）

2. Hana Hasanah Fadel Muhammad-Tonny Junus : 26,23 %（PDIP、PKB、Gerindra和 PPP推举）

3. Zainuddin Hasan-Adhan Dambea 23,24 % （Hanura、PKS和PAN推举）

因此，几乎可以笃定，Rusli Habibie-Idris Rahim将当选哥伦达洛省长副省长宝座。因为，有别于国家首都，其他选区只要获得最高票就赢得地方首长选举。

亚齐（Aceh）地方首长选举被视为最有可能发生暴取豪夺的地方首长选区，六组亚齐省长候选人当中，四位是亚齐独立运动组织（GAM）的重要干部，他们分别是Zaini Abdullah, Muzakir Manaf, Irwandi Yusuf和Zakaria Saman。自从Hasan Tiro 和 Malik Mahmud 不再参政后，Zaini曾经是GAM的第二号人物。Muzakir Manaf担任过GAM的游击队总指挥官，而Zakaria Saman是当时该组织的“国防部长”.。因此，2017年亚齐地方首长选举似乎是GAM前领导人的争夺战。不同于我国其他地区，亚齐省长候选人均获得亚齐地方政党，如亚齐民族党（PNA）和亚齐党（PA）的支持。

虽然昨日在投票过程中出现各候选人支持者之间的小规模冲突，但是国家警察总长狄托·卡纳维安(Tito Karnavian)上将周三在雅京警察总部表示，基本上亚齐选举还算是顺利进行投票。

勿加西县（Kab Bekasi）选举也是备受瞩目的选区，如同万丹省，在经济互动和社会民众上，勿加西县与雅京特区已经建立互惠互动的紧密关系，雅京企业生产工厂几乎都设在勿加西一带，因此形成一种你中有我中有你的经济共同体。

根据印尼调查网（JSI）快速计票显示，现任勿加西县长Neneng Hasanah Yasin-Eka Suria Atmaja得票获得43.28%,遥遥领先其他候选人. Saduddin-Ahmad Dhani搭档排行第二，获得25.05% 选票。Obon Tabroni-Bambang Sumaryana搭档，获得15.87%选票。其他候选人Meiliana Kartika Kadir-Abdul Kholik仅获得9.12%选票。Farihin-KH. Mahfud搭档得票最低6.68%。