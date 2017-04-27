Thursday, April 27th, 2017 | Posted by

2017年国际手工艺品展览会开幕
总统:印尼的未来在创意产业与手工艺品

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佐科威总统主持2017年国际手工艺品展览会开幕典礼。

 

【本报雅加达讯】周三（26/4）上午，在雅加达会议中心Assembly

第1大会厅，佐科威总统在夫人伊利安娜陪同下，主持2017年国际手工艺品展览会开幕典礼。展览会从26日开始至30日结束。这次展览会主题是“壮丽的日惹”，是为撩起日惹的手工艺品与文化。

佐科威总统在致辞中说，印尼的创意产业增长速度非常快，令人惊叹和鼓舞。为此，他深信，印尼的未来在创意产业与手工艺品。他说，印尼的手工艺品和创意产业多样化，从工艺，电影，音乐直至应用数字程序。

有许多样品非常独特，因为它是由手工制做，质量已处于一个非常好的标准。有的买家难以购买好的产品，甚至有的买家还不知道他们所要找的创意产品与手工艺品就在印尼。

佐科威总统坦称，他本人也曾当过手工业者与企业家。他也曾在2000年代参加过国际手工艺品展览会。“因此我知道我们的挑战即是促销，我们要向买家主动推销我们的产品，我们不能守株待兔，等待买家来找我们。现在可好，我们可以通过网上促销，通过电子商务，网上商店或网站促销。”总统有信心地说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=181189

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