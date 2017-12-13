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2017圣诞节和2018新年庆祝活动

警方将动员54000警察维持治安

【雅加达点滴新闻网12月12日讯】一年一度的圣诞节和2018新年庆祝活动警方将动员54000警察维持治安。警方还将在旅游景点布局治安警员维护保安措施。

“我们已经准备好了，今天将在警察总部召开蜡烛行动会议。”国家警察副总长沙夫鲁丁（Syafruddin）中将周二（12月12日）在雅京中区婆罗浮屠酒店出席国家警察委员会（Kompolnas）协调会议开幕后如是说道。

警方还将与国军和政府相关机构进行协调加强合作，携手执行治安任务，使2017年圣诞节和2018新年庆祝活动能顺利和高高兴兴地举行。巴厘岛和日惹旅游景点也将受到警方的特别关注。

“大约将有54000人的治安部队参与维持治安任务，我们特别关注巴厘岛和日惹等旅游地区。” 沙夫鲁丁如是说道。

警方将于2017年12月22日至2018年1月3日举行蜡烛行动。警方将在若干地点进行保安工作。如作礼拜教堂，旅游景点和新年回乡人潮巨多的场所进行治安工作。

此前，国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）表示，恐怖主义威胁活动是圣诞节和2018新年安全问题将成为警方最警戒的关注。举行蜡烛行动是为了防止安全受到干扰。

“我收集了所有的地方警察长，我们最为关注和提防的是恐怖分子的袭击。” 狄托周三（12月6日）在西爪哇茂物行宫如是说。

警方也防备如同应用开斋节（Lebaran）时应用的安全性交通挤塞。

“其次，回乡和回流的人潮流动，因为这也是一个相当长的假期，我们将使用同样应对斋节一样的应对措施。”狄托如是说道。