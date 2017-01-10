Tuesday, January 10th, 2017 | Posted by

2016年肃贪会拯救国家财务高达4976亿盾

【雅加达Tribunnews新闻网19日讯】根据肃贪会（KPK）对去年处理贪污舞弊案件报道，2016整年，肃贪会能拯救国家财富高达4976亿盾金额。以上数据是根据贪污舞弊法庭对贪污舞弊罪犯行所判决的81起刑事犯罪案件的判决。

肃贪会成功拯救国家财富达4976亿盾，并将该赃款，即贪污、受贿、盗窃等非法获取的钱直接汇入国家的财务国库。”周二（19日），肃贪会副主席巴沙丽娅.班查伊丹Basaria Panjaitan）于雅京肃贪会大楼，2016年肃贪会工作报告如是说道。

巴沙丽娅报道中指出2016年肃贪会已96个贪污罪嫌犯进行侦查，起诉77起贪污受贿案件，肃贪会处理贪污罪嫌犯的人数包括刚处理和尚未结束的贪污案件。

肃贪会的数据显示，贪污刑事案件几乎占据大数，即79受贿案件14和洗黑钱刑事3起案件。” 巴沙丽娅说道。

肃贪会就地缉犯（OTT的行动中，成功侦破贪污受贿嫌犯17起案件，并将56名各行各业和不同阶级的政府官员嫌犯列为贪污刑事罪嫌犯

以上56名罪嫌不包括之前正在调查中的个别案件刑事罪嫌犯。

肃贪会的成功侦破贪污受贿案件，在很大程度上也取决于社会大众的支持和参与，民众发现有违法贪污受贿行为时，敢于出面向肃贪会举报，对肃贪会侦破违法行为均起了很大的作用和帮忙。

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