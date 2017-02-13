Monday, February 13th, 2017 | Posted by

2万9000名军警
将确保雅京地方首长选举安全及顺利进行

图为2万9000余名军警将确保雅京特区地方首长选举安全及顺利举行

图为2万9000余名军警将确保雅京特区地方首长选举安全及顺利举行

 

【雅加达独立报13日讯】适逢周三（15/22017年雅京特区地方首长选举之际，雅京首都地方警察长伊利雅宛（Mochammad Iriawan）警察少将说，警察与国军将动员大约29000保安队确保雅京特区地方首长选举安全及顺利进行。

据伊利雅宛说，在进行投票时有几件事情值得我们注意。这位原警察职业与监督司公共关系主任（Kadivpropam）在警察总部说，其中一些政党可能会使用威胁性举措强迫选民必须投票给特定的一组候选人。

今天我们强调，其中最重要的是对选民的心理压力，有迹象显示，某政治势力或许以威胁的举措强迫选民必须选择特定的一组候选人。如果出现有如此的现象，罪犯将受到72个月或至少36个月的监禁。”伊利雅宛周一（13/2）在雅京东区查雅军区司令部如是说道。

据伊利雅宛说，除了强迫选民必须选择特定的一组候选人，警方也收到信息有关运用金钱政治的手段贿赂选民，吸取选票。为此，警方为了更深入调查信息便成立金钱政治就地逮捕犯罪小组（Tim OTT Money Politic）。

这位原西爪哇地方警察长补充说，前一段时间在万丹省丹格朗苏- 哈国际机场发现在从柬埔寨伪造身份证和其他证件，完全与雅京特区地方首长选举无关。因此，该案件仍由警方和内政部在进行调查中。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=175092

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