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171从廖内北干巴鲁逃走的囚犯已被捉回

【雅加达罗盘网7日讯】我国监狱的恶劣环境已不是大新闻了。除了我国犯罪率不断攀升，囚犯有增无减，我国各地的监狱容量已经超饱和的现象也已是司空见惯。加上监狱里官员对囚犯的非法收费，甚至勒索要钱也已是公开的秘密，让乌烟瘴气的监狱里恶劣环境雪上加霜。虽然政府透过司法人权部屡次表达将设法增加监狱的容量，改善人间地狱地监狱环境，然而，因为缺乏预算，修建监狱的计划仅停留在“只听楼梯响”的论述。

因此，发生在廖内省北干巴鲁市一所监狱的暴乱，囚犯是在前往监狱内的清真寺礼拜时，拆掉清真寺附近一扇大门约200名囚犯集体逃走也是可想而知的事件。

印尼法律部区域办事处主任费迪南德指出，监狱囚犯经常抱怨他们遭受不良待遇，还指控狱警方暴力对待他们。他相信这是引发此次集体逃狱事件的原因。

据当地媒体报道，原本最多只能容纳700名囚犯，但目前被关押在这里的囚犯却多达1800人。

针对廖内省北干巴鲁市监狱的暴乱，约200名囚犯集体逃走事件，雅京首都警察社会公关主任利克宛托（Rikwanto）

准将表示，日前有逃走171囚犯已成功捉回归案，以上囚犯的人数大部分是北干巴

上周五（5月5日）廖内省北干巴鲁市一所监狱发生暴乱约200名囚犯集体逃狱事件。鲁监狱第二级B。

“约200名逃走囚犯共有171名已经成功被警方捉回。”周六（6/5），利克宛托准将透过短讯给媒体新闻记者这样表示。

据报道，警方在北干巴鲁逮捕了169囚犯，其中是2位囚犯在Pelalawan县Seikijang镇被捉回。

利克宛托准将表示，近期内我们对逃走的囚犯仍调解工作的方法，其目的是呼吁囚犯自首回到监狱。

“目前局势已经获得良好控制。”利克宛托准将说道。