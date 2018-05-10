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155名恐怖分子囚犯已被转移至中爪哇努萨安邦岛监狱

【雅加达Liputan 6网】 国民又再目睹一场触目惊心的恐怖暴力事件发生在位于西爪哇省德博的警察防暴机动部队总部拘留所，逾百名恐怖分子囚犯占领监狱并劫持5名警员，最后以残酷手段杀害五名警员的暴力事件。在警方给予囚犯投降的限期后。全副武装的警察防控特遣部队进行突击行动，闯入监狱，成功拯救另一名警员和制伏了155名恐怖分子囚犯。目前这155恐怖分子囚犯已被转移至中爪哇努萨安邦岛（Nusakambangan）监狱。

“根据司法人权部和监狱事务总局的指示，155名恐怖分子囚犯已被转移到努萨安邦岛监狱。国家警察副总长沙夫鲁丁（Syafruddin）中将于昨日在西爪哇省德博警察防暴机动部队总部监狱所如是说。

沙夫鲁丁中将强调地说，其实警察防暴机动部队总部监狱所的工作任务由司法人权部监狱事务总局负责，警察防暴机动部队仅负责保护监狱的治安工作。

“其实这座监狱属于Salemba分拘留所，并不属于警察防暴机动部队总部监狱所，再说，监管囚犯是司法人权部权利与责任。” 沙夫鲁丁中将这样说。

沙夫鲁丁中将表示，经历了36与控制了监狱和劫持人质的囚犯的谈判，周四早上警察反恐特遣部决定采取突袭攻进监狱，并成功制伏155名恐怖分子囚犯。

“原则上，我们顺利释放被扣人质，但是该案致5名警察被杀和多名警方受伤。”沙夫鲁丁中将这样说。

沙夫鲁丁中将还说，“警方在攻入监狱拯救被扣人质时，155名恐怖分子囚犯向警察反恐部队投降。” 沙夫鲁丁中将这样说道。

政治法律安全统筹部长维兰多表示，155名恐怖分子囚犯大部分都投降，不过我们都根据国际警察反恐的标准操作程序解决该案件。据报道，目前德博警察防暴机动部队总部附近流动人潮仍然稀少，商店关门和道路暂时也选择关闭。