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13个国家和地区媒体机构

联手打造跨国春晚

【中新社南宁2月1日电 (林浩 俞靖 潘志忠)】“印尼华族人口超过2000万，随着两国友好交往的深入，印尼政府已将春节列为法定假日，节日氛围越来越浓，此次跨国春晚的录制，将为各国民众过节带去福利。”印尼驻广州代总领事Wicaksono说。

1月31日晚，由中国南宁电视台发起，中国新闻网、马来西亚嘉丽台、菲律宾菲中电视台、泰国泰华卫视、印尼国家旅游部、香港卫视、澳门广播电视台等13个国家和地区的19家媒体及机构联手打造的《春天的旋律018》跨国春晚在南宁录制。晚会节目集萃“一带一路”沿线国家艺术精华，各国嘉宾奉上本国最正宗的歌舞、器乐节目。

Wicaksono此次协助印尼国家旅游部组织32位艺术家从雅加达飞抵南宁演出，为观众送上最正宗的国乐器–昂格隆演奏。他说，希望文化交流加深印中两国人民间的了解，促进旅游和经贸合作的开展。

老挝国际广播电台音乐制作人维莱鹏当晚携老挝歌星SackCells唱响自创歌曲《一带一路》，维莱鹏告诉记者，歌曲是传播速度最快的艺术形式之一，希望用老挝人民喜爱的旋律，让更多人知道“一带一路”建设的内涵。

18岁的马来西亚网红歌手玛莎演唱马来歌曲《当新年到来》，第一次到中国演出的她认为，喜庆的歌曲能拉近两国人民心灵的距离，今后要努力学好中文，争取有机会到中国发展。

此次春晚还特邀“华人偶像”第一代刘三姐扮演者黄婉秋到场助阵，她还将改编的现代版刘三姐歌曲在舞台呈现。黄婉秋希望，曾经红遍东南亚的山歌能在新时代焕发生机，让更多人了解广西、走进广西。

中共南宁市委常委、宣传部部长崔佐钧介绍，此次跨国春晚将于2018年春节期间在各合作媒体滚动播出，为全球华人奉上精心烹饪的“家宴”。晚会把熊德龙、廖中莱等为中国与其住在国交流做出突出贡献的华人故事串接其中，希望搭建起跨越国界的沟通之桥，为华人奉献一台视听盛宴版的“团圆饭”。

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