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12月19日召开全国代表特别会议

工业部长艾尔朗卡接任从业党暂摄总主席

【雅加达安达拉通讯社12月12日讯】涉嫌电子身份证贪污案而被肃贪会列为犯罪嫌疑犯的从业党 （Golkar）中央理事会总主席瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto），第二次请求预审已正式被预审法庭驳回。

从此，诺凡多浴火重生的愿望已经化为乌有。等待这位国会前任议长的诺凡多仅是肃贪法庭的庭审，若罪名成立，诺凡多可能被判重刑而断了他在政治生涯曾经辉煌一时的传奇。

为了挽救从业党名誉扫地和可能面临全面输掉选举的危机感，周三（12月12日），从业党在雅京西区Slipi从业党中央党部召开全国领导层工作会议（Rapimnas）讨论有关总主席瑟迪亚诺凡多职位问题。

会议决定委任工业部长艾尔朗卡.哈尔达托(Airlangga Hartarto)担任暂摄中央理事会总主席一职。大会也决定将于12月19日至20日在雅京召开全国代表特别会议（Munaslub）并将到特别大会上正式任命艾尔朗卡为总主席。

从业党执行主席努尔丁哈利德（Nurdin Halid）会议结束后向传媒记者如斯说。

因为决定全国领导层工作会议和全国代表特别会议的时间较仓促，因此，会议上也马上决定Munaslub筹委会，希望在很短的时间内准备好大会议程，以便Munaslub能顺利进行。努尔丁哈利德这样说。

全国代表特别会议总负责人: 艾尔朗卡.哈尔达托

秘书长：伊德鲁斯牱玛尔哈姆

财务负责人：罗伯特Robert Kardinal

执行主席：努尔丁哈利德

副执行主席:阿齐兹Aziz Syamsuddin.

特别会议秘书长：努斯伦.瓦希德（Nusron Wahid）特别会议指导委员会主席：伊努Ibnu Munzir

特别会议工作委员会主席：阿古斯Agus Gumiwang Kartasasmita。