Tuesday, January 3rd, 2017 | Posted by

1月13日第一场政见发表辩论会正式登场
2017年各组候选人将传达有效治理雅京特区的施政理念

2017年雅京特区首长选举三组候选人： 民主党（Demokrat）、建设团结党 （PPP）、国民使命党 （PAN）和民族复兴党 （PKB）联盟推举的 阿古斯·尤多约诺（Agus Harimurti Yudhoyono） 陆军少校和雅京特区文化与旅游局局长茜菲雅娜（Sylviana Murni）搭档 斗争民主党（PDIP）、人民良心党（Hanura）、国民民主党（NasDem）和从业党（Golkar）推举的雅京现任省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和 副省长查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat） 获得大印尼行动党（Gerindra和公正福利党(PKS) 共同推举的前任文化与中小学教育部长阿尼斯.巴斯威丹(Anies Rasyid Baswedan ) 与 善帝雅戈乌诺（Sandiaga Uno）搭档

2017年雅京特区首长选举三组候选人：
民主党（Demokrat）、建设团结党 （PPP）、国民使命党 （PAN）和民族复兴党 （PKB）联盟推举的 阿古斯·尤多约诺（Agus Harimurti Yudhoyono） 陆军少校和雅京特区文化与旅游局局长茜菲雅娜（Sylviana Murni）搭档
斗争民主党（PDIP）、人民良心党（Hanura）、国民民主党（NasDem）和从业党（Golkar）推举的雅京现任省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和 副省长查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）
获得大印尼行动党（Gerindra和公正福利党(PKS) 共同推举的前任文化与中小学教育部长阿尼斯.巴斯威丹(Anies Rasyid Baswedan ) 与 善帝雅戈乌诺（Sandiaga Uno）搭档

 

【雅加达罗盘报新闻网03日讯】2017年雅京特区地方首长选举竞选活动，根据雅京特区普委会（KPU DKI的安排，周五（13/01各组省长和副省长候选人举行第一场政见发表辩论会

雅京特区普委会专员Dahliah Umar 说，这场政见发表会上，各组2017雅京省长副省长候选人将传达有效治理雅京特区施政理念和方法

政府有效管理理念是官僚改革，励精图治，执政创新。”Dahliah周二（03/01）在雅京中区Salemba Raya 普委会办公室如是说道。

此外，三组2017雅京省长副省长候选人将提出有关有效管理根除地方政府存在的贪污腐败行为、非法课税以及公正执法的议题

Dahliah说，第一场政见发表会将于下周五113日，从上午8至晚上10时在雅京中区婆罗浮屠佛塔酒店（Hotel Borobudur）举行。这场政见辩论将由资深新闻记者主持和引导。

我们的主持人是从资深新闻记者，因为我们希望有一个辩论能以轻松有趣的方式举行，每组候选人能深入阐述各组候选人的施政理念及施政愿景和宗旨。”Dahliah说。

Dahliah继续说，在政见辩论中最重要的雅京省长候选人要真正解释涉及到主题相关的施政概念和如何解决雅京特区问题的细节。

原则上，主办单位雅京特区普委会将于我们与主持政见辩论团队进行协调，继续精细调整政见发表会的辩论主题，我们与媒体主持人磋商共同准备与政见辩论会有关的提问内容。”Dahliah说。

雅京特区普委会也已每位省长副省长候选人保持沟通，尤其是有关政见发表辩论会的主题，辩论方式和规则。” Dahliah补充说。

根据计划，2017年雅京特区省长选举候选人政见发表辩论会，将通过国内私立电视台以直播方式进行三次辩论，分别是2017年元月13 日、27日和210日。

第一场政见发表辩论实况有三个电视台现场直播，TV One、网络电视以及爪哇邮报电视（Jawa Pos TV）。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=172094

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