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1月13日第一场政见发表辩论会正式登场

2017年各组候选人将传达有效治理雅京特区的施政理念

【雅加达罗盘报新闻网03日讯】2017年雅京特区地方首长选举竞选活动，根据雅京特区普委会（KPU DKI）的安排，周五（13/01）各组省长和副省长候选人举行第一场政见发表辩论会。

雅京特区普委会专员Dahliah Umar 说，在这场政见发表会上，各组2017年雅京省长副省长候选人将传达有效治理雅京特区的施政理念和方法。

“政府有效管理理念是官僚改革，励精图治，执政创新。”Dahliah周二（03/01）在雅京中区Salemba Raya 普委会办公室如是说道。

此外，三组2017年雅京省长副省长候选人将提出有关有效管理根除地方政府存在的贪污腐败行为、非法课税以及公正执法的议题。

Dahliah说，第一场政见发表会将于下周五1月13日，从上午8时至晚上10时在雅京中区婆罗浮屠佛塔酒店（Hotel Borobudur）举行。这场政见辩论将由资深新闻记者主持和引导。

“我们的主持人是从资深新闻记者，因为我们希望有一个辩论能以轻松有趣的方式举行，每组候选人能深入阐述各组候选人的施政理念及施政愿景和宗旨。”Dahliah说。

Dahliah继续说，在政见辩论中最重要的雅京省长候选人要真正解释涉及到与主题相关的施政概念和如何解决雅京特区问题的细节。

“原则上，主办单位雅京特区普委会将于我们与主持政见辩论会团队进行协调，继续精细调整政见发表会的辩论主题，我们也将与媒体主持人磋商共同准备与政见辩论会有关的提问内容。”Dahliah说。

“雅京特区普委会也已每位省长副省长候选人保持沟通，尤其是有关政见发表辩论会的主题，辩论方式和规则。” Dahliah补充说。

根据计划，2017年雅京特区省长选举候选人政见发表辩论会，将通过国内私立电视台以直播方式进行三次辩论，分别是2017年元月13 日、27日和2月10日。

第一场政见发表辩论实况有三个电视台现场直播，TV One、网络电视以及爪哇邮报电视（Jawa Pos TV）。