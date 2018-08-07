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龙目岛7级强震遇难人数上升至98名

【中新社印尼龙目岛8月6日电 (记者 林永传) 】中国驻印尼登巴萨总领事馆6日傍晚消息，印尼著名旅游胜地龙目岛7级地震遇难人数已升至98人，重伤114人。

包括39名中国公民在内的被困游客已全部被撤离至安全地区，其中部分游客已乘原定航班离开龙目岛。龙目岛上的民居在地震中受损严重，很多建筑在震后变成一片瓦砾废墟。

当地时间8月5日19点46分，印尼龙目岛发生7级地震，震中位于龙目岛西北18公里处，震源深度15公里。印尼官方发布公告指本次地震震中几乎与7月29日发生的6.4级地震相同，均属于由弗洛勒斯岛断层活动引起的浅层地震类型，破坏性强，且目前仍处于活跃状态，自7级地震后已发生上百次余震。据印尼官方统计，截止到6日下午地震已造成98人遇难、114人重伤，龙目岛北部房屋建筑损毁严重。邻岛巴厘岛震感明显，若干房屋和建筑轻微损伤，有2人遇难。中国驻登巴萨总领馆称，目前暂无中国公民伤亡报告。

地震发生时，龙目岛西部热门旅游岛棗吉利特拉旺岸岛(Gili燭rawangan)受较大影响，多处房屋建筑损毁，水电供应部分受阻。印尼国家抗灾机构、急救中心、军队等联合组成的救援小组派船只对被困该岛的游客展开撤离行动。截至目前，包括39名中国公民在内的游客已全部被撤离至安全地区，其中部分游客已乘原定航班离开。中新社记者6日傍晚抵达龙目岛国际机场时发现，大批外国游客滞留该机场等待撤离，各值机柜台前都排着长龙，机场出发大厅被挤得水泄不通，许多外国游客在到达大厅打着地铺休息。印尼旅游部在机

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