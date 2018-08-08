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龙目岛7级强震死亡人数已上升至109名

财政部称BNPB拥有7000亿盾资金帮助灾民

【Kumparan新闻网8月7日讯】自周日（5日）龙目岛发生7级强震以来，据印尼国家抗灾机构(BNPB)公布的数据，死亡人数已上升至109名。强震后龙目岛基础设施几乎全部遭破坏，经济活动基本上瘫痪。灾区若干民间房屋和建筑物也受到不同程度的损坏，当地居民也选择在帐篷暂住，因为余震尚在发生。

“相信遇难人还会继续上升，因为联合特遣队仍处于疏散地区进行拯救工作。预计还有很多遇难者还被埋在倒塌建筑物的废墟中，尤其是龙目岛北区和西区的灾区。

BNPB公关和信息中心主任苏托波(Sutopo Purwonugroho)举行新闻发布会上如是说。

中央政府通过BNPB准备了援助资金，分发给地震灾民和协助灾区重建美丽的家园。根据财政部预算总监Askolani阐述，如果BNPB向财政部发送提案，可以增加现有资金。 但他没有提及额外的资金。

“目前BNPB已经预备大约7000亿盾资金，随时可以启动使用拯救龙目岛灾区。这是政府预定的初始资本。往后将根据BNPB的评估和需求政府在进行审查批示。Askolani周二（8月7日）在雅加达总统府如斯说道。

“不清楚额外的应急基金是否需要马上拨放。反正BNPB拥有约7000亿盾的资金，据悉尚未用完。”他继续说道。