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龙目岛重建工程必须于今年底之前完成

佐科威签署总统令处理西东努省地震灾情

【雅加达点滴新闻网8月24日讯】根据印尼国家抗灾机构(BNPB)报道，截至8月21日，西东努省（NTB）龙目岛陆陆续续共发生了1005次余震，自7月29日发生6.4级地震以来，8月5日又再次发生里氏7.0级的强震，之后在本月19日龙目岛陆地及附近海域先后发生6.5级和6.9级地震，龙目岛灾情严峻，有如惊弓之鸟的民众无法安心过日。

根据BNPB统计资料显示，迄今龙目岛地震死亡人数已达555名，受轻重伤人数逾7000名，流离失所暂时仅能安顿在灾民营的人数已超过千名。此外，有7万3843间房屋和约800个公共设施严重损坏，国家抗灾机构估计，龙目岛地震造成的财物损失高达7.7兆盾。龙目岛的灾情严重，亟需中央政府介入拯救和重建工程。

周五（8月24日），佐科威已正式签署2018年第5号总统令（Inpres）关于加速处理西东努省（NTB）龙目岛中部，东部和马塔兰城市地震灾后恢复和重建工程。

以下是2018年第5号

总统令内容：

佐科威总统已组成包括19名内阁部长在内的龙目岛重建工作跨部门工作小组，即政治法律安全统筹部，人类发展与文化统筹部，经济统筹部，海洋事务统筹部，公共工程与住房部（PURR），内政部，宗教部，文化与基础中等教育部，卫生部，社会部，能源与矿物资源部，信息与通讯部，环境与林业部（LHK），农业部，国营企业部（BUMN），中小企业与合作社部（Menkop & UKM），贸易部，财政部和土地与空间规划部。

根据这项总统令指示，中央政府将通过改善灾害环境，修复公共基础设施，援助灾区居民修葺住宅房屋，提供灾民心理辅导，提供卫生服务，修复社会，经济和文化复兴，恢复社会安全和秩序，恢复地方政府功能和恢复公共服务职能。

中央政府对龙目岛地震八项灾区重建工程，即基础设施和设施的重建工程，社区社会设施重建，恢复社区社会和文化正常生活；选择适当设计和更好的耐震建筑材料及设备，鼓励社区机构和组织参与修建工程，包括企业界和社会组织；改善社会，经济和文化生活条件，改进公共服务功能和加强社区的公共服务。

佐科威总统指示龙目岛重建工程必须于2018年12月底之前完成。包括教育，卫生，宗教和经济支持设施的重建工程，以便能正常运行。 对于其他公共设施修建工程，总统已定下目标于2019年12月底之前必须完成。