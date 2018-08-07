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龙目岛地震后逾千游客

安全撤离吉利特拉旺岸岛

【本报雅京新闻】龙目岛5日晚发生里氏7级强震，根据国家处理天灾机构(BNPB)6日上午发布的最新死亡数据，强震已造成至少98人遇难，200逾名受轻重伤，灾区一片狼藉。当地居民房屋和政府办公楼及公共设施几乎面目全非，严重被损坏。BNPB估计强震将导致财物损失高达逾万亿盾。

周一（6/8）BNPB公关部主任苏托波(Sutopo Purwo Nugroho)在雅京办公室向传媒阐述，龙目岛第一次发生6.4级地震已经损失国家财务约414亿盾，这次7.0级地震财务损失将拆过逾一万亿盾。

龙目旅游胜地吉利特拉旺岸岛、吉利艾尔岛和吉利美诺岛距发生地震的龙目岛西北部不远。据当地救灾部门表示，6日，大约1200名游客从上述三座岛屿撤离，其中358名游客已完成撤离。

援引BNPB公关部主任苏托波Twitter @Sutopo_PN帐号称，政府使用3艘船协助游客撤离岛屿，政府也将全力以赴增加船只撤离可能还被困在岛上的国外和当地居民。中央政府立即组建拯救队前往龙目岛协助地方政府进行拯救和协助居民重建家园。