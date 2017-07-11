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鲁胡特：

雅加达-泗水列车项目将于下月底决定

【雅加达Detik网10日讯】我国政府仍研究有关雅加达-泗水列车项目工作的计划，并未决定该列车项目是否使用快速或一般速度的火车。

海洋事务统筹部长鲁胡特强调，按照计划，该速铁路项目完成研究之后，我们计划雅加达-泗水列车项目将于下月底作出决定。

鲁胡特表示，现在我们还是谨慎研究，日前研究的列车项目结果有两个选择，第一是我们使用电动火车或柴油发动机火车。

”根据研究报告结果，以上两种选项均各有千秋上述，各有缺点和优点。” 周一（7月10日），鲁胡特在国会办事处如斯说道。

鲁胡特补充说，至关雅加达-泗水列车项目，由工艺研究与技术应用机构（BPPT)、印尼火车公司（PT.KAI）与日本国际协力机构（JICA）共同研究该列车项目计划。此外，通过这个会谈研究，我们有了其他的好意见。

“甚至我们还在研究是否使用现有的火车轨或新建新的火车轨，不过这一切要等下月底才决定。”鲁胡特说。

据报道，若我们确定用电火车，时速200公里，而柴油机火车的速度能到150公里/小时。