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鲁胡特：从业党不可被诺凡多案件困扰

因而闹分裂

【峇力巴板TRIBUN新闻网讯】海洋事务统筹部长亦是从业党（Golkar）资深党干鲁胡特·班查伊丹 (Luhut Binsar Panjaitan) 5月21至23日在东加里曼丹省峇力巴板（Balipapan）召开的从业党全国领导层会议（Rapimnas）时表示，从业党不应该被从业党中央理事会总主席瑟迪亚•诺凡多(Setya Novanto)案件困扰，从业党应该聚精会神关注2018年地方首长选举和2019年总统大选的重要议题。

“从业党全国领导层会议肯定很重要，不过2018年地方首长选举和2019年总统大选才是主要议题，何况时间仅剩下一年就要举行复方首长选举了。”鲁胡特周日（5月21日）在东加里曼丹峇力巴板举行全国领导层会议时如是说道。

鲁胡特补充说，因为从业党中央理事会总主席瑟迪亚•诺凡多涉嫌电子身份证贪污案，目前还在司法程序过程中，因此消耗了不少从业党的正能量，还面临党内干部的分歧甚至导致党再分裂的风险。因此从业党必须谨慎处理和应对诺凡多事件。

鲁胡特解释说，诺凡多事件已进入司法程序过程中，肃贪会贪腐法庭的庭审和检察官的诉讼，从业党内部已有相关部门负责人协助处理，从业党不要被诺凡多案件困扰而闹分裂，但是应该做好准备应对2018年地方首长选举和2019年总统大选。