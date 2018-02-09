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鲁胡特预计雅万高铁工程或将在2020年初竣工

【雅加达detik新闻网2月8日讯】 我国海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹(Luhut Binsar Panjaitan)周四（2月8日）在雅京表示，雅万高铁工程预计将于2019年低或2020年初竣工。

全长约142公里的雅万高铁项目是由印尼国有企业与中国国有企业合资兴建的工程，投资资金完全由中方提供，不使用印尼国家收支预算。

然而雅加达至万隆高铁工程自2016年1月21日奠基以来，原订于2019年竣工的工程，进度稍比预期的进度延后，主要是征地问题。鲁胡特指出，雅万高铁工程征收用地只落实约54%，而工程进展也低于10%。目前主要工地的工程活动包括挖填土方和隧道施工。

“雅万高铁工程进度稍缓慢没关系，该工程建设还在进行，没有完全停顿下来，如同我们目前正在建设的雅京市内的轻轨铁路（LRT）项目，虽然在兴建过程中遇到某些问题，但是我们还是设法克服种种困难，坚定不移地往前推进。”

事实上，我国总统佐科威非常关注该工程，并已下令鲁胡特和相关部门尽快寻找解决以上问题。与此同时，我国交通部长布迪 卡利亚苏玛迪 (Budi Karya Sumadi)周四（2月8日）在雅京海洋事务统筹部总部表示，雅万高铁征地正在分段进行，位于雅加达地区的征地将于二月份完成而西爪哇地区预计将于三月份解决，全部征地问题将于今年四月份完成。

若征地问题能顺利解决，相信今年五月主要工程施工就可以启动。中国国家开发银行（CDB）对这项投资59亿美元的雅万工程，尚未发放贷款资金，其中的问题就是该项目的征地问题。交通部长布迪如斯解释。