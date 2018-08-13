Monday, August 13th, 2018 | Posted by

鲁胡特班查伊丹称钟万学从来没有怨恨过马鲁夫阿敏
阿学希望能成为佐科威胜选团队

图为仍旧在监狱里服刑的原雅京特区省长钟万学。

图为仍旧在监狱里服刑的原雅京特区省长钟万学。

 

TRIBUN新闻网北干巴鲁812日讯】原雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama又名Ahok）声称自愿成为2019年总统选举期间的佐科威-马鲁夫阿敏胜选团队（Jurkam）。

海洋事务统筹部长鲁胡特 班查伊丹（Luhut Binsar Pandjaitan）确定，钟万学在亵渎案中从来没有怨恨过马鲁夫阿敏。

我曾经收到钟万学的信函，钟万学说他非常支持佐科威推举马鲁夫阿敏为其搭档参选2019-2024年正副总统选举，如果允许的话他出狱后他可以加入竞选活动。”鲁胡特周日（812日）在雅京中区的一家酒店如是说道。

钟万学还向他的支持者传达了继续支持佐科威一个信息。我确保钟万学不再对亵渎案件感到愤怒和怨恨任何人，尤其是MUI总主席马鲁夫阿敏。”鲁胡特说。

鲁胡特继续说，马鲁夫将给佐科威提供了新的能量，以便在总统选举竞选活动不会导致分裂国家。

鲁胡特继续说，阿学之友（Teman Ahok）志愿者的创始人也会见了钟万学。他们是Singgih WidiyastonoAmalia Ayuningtyas。为赢得2019年总统选举他们都已作好准备全力以赴支持佐科威和马鲁夫赢得竞选。

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