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鲁胡特当选亚太地区国家海洋合作委员会副主席

【雅加达Liputan6.新闻网讯】我国海洋事务统筹部长 鲁胡特·班查伊丹 (Luhut Binsar Panjaitan) 当选亚太地区国家海洋合作委员会副主席。斐济总理弗兰克·姆拜尼马拉马（Frank Bainamarama）和瑞典副总理马戈·沃尔斯特罗姆（Margot Wallstrom）当选主席。

鲁胡特当选亚太地区国家海洋合作委员会副主席。他代表亚太地区所有国家海洋合作会议。鲁胡特也成为我国代表团团长。其中讨论有关海洋废弃物的处理。

“我们将对联合国报告印尼海洋政策（KKI）有关海洋塑料垃圾的管理问题和提供合作处理。”鲁胡特周二（6月6日）在雅京发表的一份书面声明。

在那次会议上，鲁胡特也将提供有关非法捕鱼，不报告，不管制捕捞（IUUF）的根除政策解释。

“IUUF威胁我国渔业生产，我们需要一起解决海洋资源的可持续性犯罪问题。”鲁胡特如是说道。

有关于此，我国代表团委员会委员有海洋与渔业部长苏西·普吉亚司杜蒂（Susi Pudjiastuti)、联合国驻印度尼西亚常驻代表Dian Triansyah Djani、海洋事务统筹副部长哈发丝（Arif Havas Oegroseno）、人力资源 科学和文化海事协调员部代表团成员Safri Burhanuddin等等。