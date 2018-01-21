Posted by admin

高速公路竣工后将加速楠榜省经济发展

佐科威为南楠榜县高速公路举行通车仪式

【楠榜21日综合讯】 我国总统佐科威，周日（21日）搭乘总统专机RI-1，从雅京哈林机场飞往楠榜Radin Inten II机场，然后总统一行再转超级美洲豹Super Puma直升机直达南楠榜县（Lampung Selatan）为巴考荷尼（Bakauheni）至中楠榜县（Lampung Tengah）Terbanggi Besar第一段跨苏门答腊高速公路（Trans Sumatera），即Bakauheni-Sidomulyo和Lematang-Kotabaru路段举行通车仪式。

总统在致词上阐述，预计投资16.8兆盾的南苏省Bakauheni-Terbanggi Besar 高速公路段总长为140.938公里，分成四个路段建设工程，由国营工程基础设施建设公司组成联营公司承包，及 PT PP上市公司承包从总长为39.4公里的Bakauheni至 Sidomulyo路段工程; PT WaskitaKarya上市公司负责建造总长为40.6公里，从Sidomulyo至Kotabaru第二路段工程; PT AdhiKarya上市公司承包建造总长为29公里，从Kotabaru至Metro路段工程和PT Wijaya Karya上市公司负责承建总长为31.93公里，从Metro至Terbanggi Besar第四段高速公路工程。

总统还解说，该工程征地基本上已经95.02％获得解决，工程建设进展目前也已达65.65％。在具有良好成绩的四个国营公司的协同合作下，政府对跨苏门答腊高速公路工程能按照定下的目标完成表示乐观。Bakauheni-Terbanggi Besar 高速公路竣工启用后，将有利于加速苏门答腊岛，特别是楠榜省的经济发展，大大降低物流成本，使货物价格变得更便宜，因此能进一步提高经济效率。

陪同总统进行工作视察的总统府新闻与媒体主任贝玛姆丁（Bey Machmudin）表示，除了主持这个具有战略性的苏南省南楠榜县高速公路通车仪式以外，总统也向当地居民分发土地证和视察目前已开始建设的几项工程，如Waysekampung 蓄水库，港口，发电厂和机场，以及其他共路等基础设施。