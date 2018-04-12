Posted by admin

高度警惕贸易保护主义，坚决捍卫共同发展机遇

自2017年1月20日美国总统特朗普宣誓就职以来，美国政府的系列保护主义做法，已在全球范围内引起广泛关注与深刻担忧。

4月3日，美国宣布依据301调查结果，将对中国对美出口的约500亿美元商品加征25%关税；4月5日，美国总统特朗普声明，考虑再对中国1000亿美元出口商品加征关税，更直接将中国推上美保护主义政策的风口浪尖。

美国依据国内法对中国发起301调查并威胁采取惩罚性关税措施等一连串动作，美其名曰为争取更加公平的发展环境，实则是单边主义与保护主义典型做法，既违反了世贸组织规则，也违背了美国政府公开承诺。中方认为，当前中美贸易摩擦，是单边主义与多边主义、是保护主义和自由贸易之间的冲突。在中美已形成“你中有我、我中有你”利益交融格局、世界经济一体化不断推进的今天，美国做法不仅会损害中国合法权益，也会殃及美国自身，更会破坏多边贸易体制和经济全球化进程，危及正在复苏的世界经济。

中国历来强调中美经济关系的实质是互利共赢，不愿与美国打“贸易战”，因为众所周知“贸易战”最终没有赢家；但中方也不怕打“贸易战”，如果有人坚持要打，中方将奉陪到底。面对美国毫无事实依据的301调查征税建议，中方已被迫采取相应措施；中方也已按照底线思维的方式，做好了应对美方进一步采取升级行动的准备。

当前美国主动挑起的中美贸易摩擦，正在检验各国团结一致、维护多边贸易体制的决心和能力。一旦多边贸易体制遭受严重削弱甚至颠覆，包括印尼在内的各国利益都将受损，没有谁能“独善其身”。事实上，美国已于2017年3月将中国和印尼等16国列为“不公平贸易”调查对象；美国商务部也于今年2月21日初步确认，将对来自印尼的生物柴油征收反倾销税和反补贴税。

鉴于中印尼和中美贸易结构的巨大差异，中美贸易摩擦对印尼不会产生直接影响，但中印尼同属世界重要经济体和多边贸易体制的践行者与维护者，为捍卫自身和全球长远的发展权利与利益，必须对贸易保护主义保持警惕。

“天下大势，浩浩汤汤，顺之者昌，逆之者亡”。经济全球化正是当今不可逆转的时代潮流，世贸组织规则是经济全球化的重要制度保障。中国始终是经济全球化和多边贸易体制的坚定捍卫者。4月10日，中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上再次指出，“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”，中国将大幅度放宽市场准入，创造更有吸引力的投资环境，加强知识产权保护，主动扩大进口。这既是中国对构建开放型世界经济的庄严承诺，也再次彰显了中国维护经济全球化和多边贸易体制的坚强决心,将为包括印尼在内的世界各国创造更多更好的发展机遇。