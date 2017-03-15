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驳斥国会副议长法赫利的指控

肃贪会主席 阿古斯准备好出庭作证

【雅加达罗盘报新闻网3月15日讯】肃贪会（KPK）主席 阿古斯·拉哈尔佐（Agus Rahardjo）

驳斥国会副议长法赫利（Fahri Hamzah）指控他也涉嫌采购电子身份证（e-KTP）贪腐案。法赫利说，因为阿古斯曾经担任政府商品/服务采购政策评估机构（LKPP）主任，但是阿古斯坚然否认他与电子身份证舞弊案有任何挂钩。

“如果我被传唤到法院，我将准备好出庭作证。” 阿古斯周三（3月15日）在雅加达如是说道。

“每逢贪腐案件出现，你们国会议员总是纷纷出来提贪污罪嫌辩护。这是不好的现象。我们理应携手根除国内贪腐行为的猖獗。不要阻止肃贪会根除贪腐行为的调查工作。“阿古斯说。

阿古斯承认，他从来没有游说任何一方赢得电子身份证采购项目。阿古斯说，他也不知道有多少的财团参与采购电子身份证项目的蛛丝马迹。然而，阿古斯不愿再作进一步评价，因为该案已进入司法程序。

之前，法赫利指控阿古斯与内政部官员或某财团获得电子身份证采购的项目有关。法赫利称，他获得此信息是由内政部官员所透露出来的内情。

众所周知，电子身份证贪污大案，肯定是一起超大的贪腐案件，不仅涉及到政客前朝多位重量级政客和上届国会跨党派的议员，现任工作内阁部长和现任地方首长也在贪污名单榜上有名。在首次庭审过程中，肃贪会检察官的起诉书中提到逾百位声名赫赫有名政客以及收贿的数额，顿然掀起一片哗然。到现在为止，已经有两名内政部官员Sugiharto和Irman被肃贪会列为贪污受贿嫌犯。